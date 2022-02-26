Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

26.02.2022 09:27

Son dakika gündem haberine göre UNKAPANI Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yaklaşık 15 metre yolda sürüklendikten sonra alev alev yandı.

UNKAPANI Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yaklaşık 15 metre yolda sürüklendikten sonra alev alev yandı. Sürücüsünün ölümden döndüğü kazada motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Taksim istikametine doğru giden Onur Duran (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Sürücü Onur Duran motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra alev alev yanmaya başladı. Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, Bir ses duyunca baktım. Motor şuraya kadar kaydı. Arkadaş 15-20 metre geriye düşmüştü. Önce baygın yattı. Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik dedi.

Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada Otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında Otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Motosiklet, Unkapanı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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