Son dakika! UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

UNKAPANI Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yaklaşık 15 metre yolda sürüklendikten sonra alev alev yandı. Sürücüsünün ölümden döndüğü kazada motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Taksim istikametine doğru giden Onur Duran (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Sürücü Onur Duran motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra alev alev yanmaya başladı. Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, Bir ses duyunca baktım. Motor şuraya kadar kaydı. Arkadaş 15-20 metre geriye düşmüştü. Önce baygın yattı. Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik dedi.