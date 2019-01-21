Unkapanı Köprüsü'nde Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Unkapanı Köprüsü'nde bir otobüsün arkasına tutunan patenli gencin, canını hiçe sayarak yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.
Unkapanı Köprüsü'nde bir otobüsün arkasına tutunan patenli gencin, canını hiçe sayarak yaptığı yolculuk kameralara yansıdı. Fatih
Unkapanı Köprüsü'nde özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Gencin canını hiçe saydığı yolculuk sırasında köprüyle yolun birleşim yerinde bulunan bölgelerden zıplayarak geçmesi korku dolu anlar yaşattı. Beyoğlu
'nun iç kesimleri doğru bu şekilde otobüsün arkasından tutunarak giden genç bir süre sonra gözden kayboldu.
Gencin adeta ölümüne yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gencin hızla ilerleyen otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı!
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı