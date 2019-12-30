UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN KİŞİNİN KURTARILMASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN KİŞİNİN KURTARILMASI KAMERADA - Son Dakika

UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN KİŞİNİN KURTARILMASI KAMERADA

6 saat önce

Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN KİŞİNİN KURTARILMASI KAMERADA, System.String[]

Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Ali Yıldırım, bir anda köprüden suya atladı. Çevrede bulunan bir teknenin personeli, su yüzeyindeki Ali Yıldırım'ı yakalayarak kurtarıp karaya çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yıldırım'ın denizden karaya çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından çıkarılma anı

-Ambulansa taşımaları

-Genel görüntüler


- İstanbul
Ali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:48 Kaynak: DHA
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