Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada - Son Dakika

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

6 saat önce

UNKAPANI Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada, System.String[]

UNKAPANI Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Ali Yıldırım, bir anda köprüden suya atladı. Çevrede bulunan bir teknenin personeli, su yüzeyindeki Ali Yıldırım'ı yakalayarak kurtarıp karaya çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yıldırım'ın denizden karaya çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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