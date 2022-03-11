UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

11.03.2022 17:58

UNKAPANI köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

UNKAPANI köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Saatler süren çalışmanın ardından köprü trafiğe açıldı.

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlattı. Saatler süren çalışmaların ardından köprü trafiğe açıldı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI
UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI
UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

YORUMLAR
500
UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI Unkapanı köprüsü trafiğe tamamen açıldı Unkapanı köprüsü trafiğe tamamen açıldı FATİH KULESİ MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK FATİH KULESİ MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK

Unkapanı, Beyoğlu, Fatih, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement