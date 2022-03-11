UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI - Son Dakika

UNKAPANI köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Saatler süren çalışmanın ardından köprü trafiğe açıldı.

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlattı. Saatler süren çalışmaların ardından köprü trafiğe açıldı.