Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika

Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

İSTANBUL - Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. İBB ekiplerince köprüde yapılan kontroller sonunda yaşanan ayrılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutta olmadığı tespit edildi. Çalışmaların ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Unkapanı Köprüsü dün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, İBB ekiplerinin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı. Bölgeye İBB'ye bağlı ekipler sevk edildi. Köprü bağlantılarına inceleme yapan ekipler, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi. Yapılan kontrollerde açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığı tespit edildi. İncelemelerin ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.