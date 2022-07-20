Unkapanı'nda iş merkezi asansöründe erkek cesedi bulundu

Yapılan ilk incelemede cesedin 20 günlük olduğu belirlendi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bulunan bir iş merkezinin kullanılmayan asansörünün içinde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenmeyen ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş merkezinde çalışan bir kişi kullanılmayan asansör kabininden koku geldiğini fark etti. Asansörün kapısını açtığında genç bir erkek cesedi olduğunu gördü.

İş merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 20 günlük olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Çürümüş ve kokuyordu"

Asansörden bir koku geldiğini söyleyen Sıddık Metin, "Baktığımızda bir insan olduğunu fark ettik. Sonra telefon açarak yetkililere bildirdik. Büyük ihtimalle yukarı katta kalan tinercilerden biri. Defalarca asansör kapısını kapatmamıza rağmen söküp götürüyorlardı. Yanan yerde yatıyorlardı. Sahibini de defalarca uyarmıştık. Elini gördüm. Çürümüş, kokuyordu. Bakamadım" dedi.