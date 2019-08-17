Son Dakika Haberleri: UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Son Dakika Güncel Haber

UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

49 dakika önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.

UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir erkek ceset çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Görüntü Dökümü:
---------------------
Cesedin çıkarılması
Detaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:02:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]