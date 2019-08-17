UNKAPINI'NDA SU BİRİKİNTİSİNDEN ÇIKAN CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
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Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:12 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir erkek ceset çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Cesedin çıkarılması
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