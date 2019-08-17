Son Dakika Haberleri: Unkapını'nda su birikintisinden çıkan ceset Adli Tıp'a gönderildi
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Unkapını'nda su birikintisinden çıkan ceset Adli Tıp'a gönderildi

45 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.

Unkapını'nda su birikintisinden çıkan ceset Adli Tıp'a gönderildi, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir erkek ceset çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:16 Kaynak: DHA
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