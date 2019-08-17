Unkapını'nda su birikintisinden çıkan ceset Adli Tıp'a gönderildi
45 dakika önce
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir erkek ceset çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Bir kişinin cansız bedeni bulundu Ahi Çelebi Camiini su bastı Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı