Ünlü ABD'li Ekonomist: ABD'nin Dünyayı Bölme Girişimi Tehlikeli ve Yanlış - Son Dakika
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Ünlü ABD'li Ekonomist: ABD'nin Dünyayı Bölme Girişimi Tehlikeli ve Yanlış

13.07.2022 14:40
Ünlü ABD'li Ekonomist: ABD'nin Dünyayı Bölme Girişimi Tehlikeli ve Yanlış

LONDRA, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nin ünlü ekonomisti Prof.

LONDRA, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nin ünlü ekonomisti Prof. Jeffrey Sachs, dünyanın hegemonyacı gücü olarak konumunu sürdürme arayışı içindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı ikiye bölmeye çalıştığını ve bunun çok tehlikeli ve yanlış bir strateji olduğunu söyledi. Prof. Sachs, Xinhua'ya verdiği özel röportajda, ABD'nin stratejik doktrininin hiçbir ülkenin ABD hakimiyetine meydan okumaması üzerine kurulu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Elbette Çin dahil olmak üzere diğer ülkeler ABD'nin hakim olduğu bir dünya istemiyorlar." Prof. Sachs, "Bu, diğer ülkelerin de ABD'nin yerine dünyaya hakim olmak istemediği anlamına gelmiyor ancak ABD'nin küresel siyaseti belirlerken takındığı küstah tutuma ve diğer ülkelere ABD'nin taleplerine uymasını talep ederken Sırbistan, Afganistan, Irak ve Libya gibi ülkelerde ABD'nin liderlik ettiği savaşları başlatmasına içerliyorlar" diye ekledi. Prof. Sachs Amerika Birleşik Devletleri'nin, hegemonyasını korumaya çalışma sürecinde NATO'yu hem Avrupa'nın doğusuna hem de Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı NATO ile yakın işbirliğine davet ederek şimdi de Asya'ya doğru genişlettiğini söyledi.

Ünlü ekonomist, "Bu dünyayı bölmeye çalışan tipik bir Amerikan stratejisidir. Bu çok çok tehlikeli ve yanlıştır. Ayrıca (bazı) ülkelerin bunun peşine takılması çok üzücü" dedi. Prof. Sachs, ABD stratejisinin sonuçları konusunda birçok defa uyarıda bulundu. İspanyol düşünce kuruluşu GATE Center'ın Haziran ayı ortasında ev sahipliği yaptığı bir konferansta, "ABD'nin hala dünya lideri olduğuna dair bir zihniyeti var, bu küresel gerçekler göz önüne alındığında oldukça mantıksız ve muazzam hatalara, diplomasinin başarısızlığına, müzakere etmede başarısızlığa, Çin'e karşı çok sert bir çizgiye neden olduğu gibi bunlar gezegenin gerçek ihtiyaçlarına tamamen aykırı, çünkü her yerde işbirliğine ihtiyacımız var.

" Xinhua ile yaptığı röportajda Sachs, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kibri ve kışkırtıcı NATO politikalarının Ukrayna'da gerilimi ve askerileştirmeyi artırdığını kabul etmediğini ve şimdi Ukrayna'daki çatışmayı NATO'yu daha da genişletmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi ve bunun "korkunç bir hata olduğunu ve muhtemel bir felakete yol açacağını" söyledi. Sachs, 2010'ların başından bu yana ABD'nin Çin'e karşı tek taraflı ticaret önlemleri, teknoloji, yatırım ve finansman alanlarındaki engeller ve AUKUS gibi yeni askeri ittifaklar içeren önleme çabalarını artırdığını söyledi. Prof. Sachs, "Bunlar, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tehlikeli bir şekilde artıran tek taraflı ve kışkırtıcı eylemlerdir. ABD'nin amacı Çin'i zayıflatmak ve Çin'e karşı bir ittifakı harekete geçirmektir. Bu çok büyük bir hatadır ve çok tehlikelidir" diye ekledi. Sachs, "Savaşın devlet politikası olarak kullanılmadığı bir barış dünyasına ve tüm ülkelerin BM Şartı'na uyduğu bir dünyaya ihtiyacımız var" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ünlü ABD'li Ekonomist: ABD'nin Dünyayı Bölme Girişimi Tehlikeli ve Yanlış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü ABD'li Ekonomist: ABD'nin Dünyayı Bölme Girişimi Tehlikeli ve Yanlış - Son Dakika
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