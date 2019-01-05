Ünlü Akerdeon Sanatçısından Müzik Ziyafeti

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu akordeon sanatçısı Ladislav Horak oldu.

Eskişehir'in son yıllarda büyük bir ivme ile artan kültür ve sanata yatırımlarının en önemli halkalarından biri olan Senfoni Orkestrası birbirinden başarılı sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. 2002 yılında kurulan ve Türkiye'nin en genç sanatçılarına sahip olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının bu haftaki konuk sanatçısı Ladislav Horak oldu. Patrick Souıllot'unorkestra şefliğini yaptığı konserde akordeon sanatçısı Horak, Eskişehirlilere müzik ziyafeti verdi. A. Pıazzolla, G. Hermosa ve R. Korsakov'un eserlerini başarı ile seslendiren Horak ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek konserinde 11 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Seli Korosu işbirliğiyle Feryal Türkoğlu, Özge Kalelioğlu, Aydın Uştuk, Sabri Çapanoğlu sahne alacak. Konserin Orkestra Şefliğini ise Ender Sakpınar yapacak.