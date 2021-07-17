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Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı - Son Dakika

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı

17.07.2021 13:38

Hollywood'un usta aktörlerinden Nicolas Cage, geçtiğimiz Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile hayatını birleştirmiş, çiftin arasındaki, yaş farkı çok konuşulmuştu. Usta aktör, eşiyle birlikte katıldıkları bir etkinlikte evlilik kararına dair samimi açıklamalarda bulundu. Nicolas Cage, 5. eşi Riko Shibata'nın uçan sincabının olduğunu söylemesinin ardından evliliklerinin yürüyeceğini anladığını söyledi.

Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile evlenen Hollywood'un ünlü ismi Nicolas Cage, eşiyle birlikte bir etkinlikte görüntülendi.

Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu

"UÇAN SİNCAPLARIM" VAR DEYİNCE KARAR VERMİŞ

Cage'in yeni filmi Pig'in galasında görüntülenen usta isim, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı.

Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu

Aktör şu ifadeleri kullandı: " Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm."

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı

Nicolas Cage, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı - Son Dakika Magazin


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