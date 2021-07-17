Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı

Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile evlenen Hollywood'un ünlü ismi Nicolas Cage, eşiyle birlikte bir etkinlikte görüntülendi.

"UÇAN SİNCAPLARIM" VAR DEYİNCE KARAR VERMİŞ

Cage'in yeni filmi Pig'in galasında görüntülenen usta isim, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı.

Aktör şu ifadeleri kullandı: " Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm."