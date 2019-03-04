Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti
27 dakika önce
Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood'da) dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.
Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood
'da) dizisiyle tanınan ABD
'li oyuncu Luke Perry
52 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılan ünlü aktör Luke Perry California
'da hayatını kaybetti. Luke Perry, Riverdale dizisinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles
'ta Çarşamba
günü hastaneye kaldırılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:11 Kaynak: İHA
Avrupa Liginde Şubat Ayının En Değerli Oyuncusu Mike James Oldu
Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı
NATO, Putin'in INF Anlaşmasını Askıya Alması Sonrası Rusya'yı Uyardı
11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur