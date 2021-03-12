Ünlü aktör Jason Statham, Antalya'dan memnun ayrıldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'n yönettiği Five Eyes filminin çekimleri için geldiği Antalya'dan memnun ayrıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kalan Statham, ayrılmadan önce otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi.

Yaklaşık 2 ay boyunca Türkiye'de kalan ünlü aktörün, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok beğendiği belirtildi.

Statham'ın Türk kültürü ve misafirperverliğinden çok etkilendiğini, ailesiyle tekrar Antalya'ya gelmek istediğini ifade ettiği bildirilen görüşmede, Öztürk'ün de ünlü aktörü ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdiği öğrenildi.

Görüşmede, Öztürk'ün, Jason Statham'ı ailesiyle tatil için davet ettiği belirtildi.

Ünlü aktör kentten ayrıldı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği "Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda çekimler gerçekleştirildi.