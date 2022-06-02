Ünlü aktör Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada jüri kararını verdi

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında kazanan Depp oldu. Jüri, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi. Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Depp, Heard'e 2 milyon dolar ödeyecek

Jüri ayrıca, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ünlü isimler tanık olarak dinlenmişti

Virginia'daki bölge mahkemesinde verilen kararın ardından Depp'in hayranları adliye önünde tezahüratta bulundu. 11 Nisan'da başlayan 6 haftalık duruşmada hem Depp hem de Heard, birbirlerini tacizle ve ilişkileri sırasında şiddet uygulamakla suçladı. Davaya tanık olarak gelenler arasında süper model Kate Moss ve aktör Ellen Barkin gibi ünlü isimler yer almıştı.

"6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi"

Depp ise yaptığı yazılı açıklamada, kendisine yöneltilen karalama iddialarının kariyerine büyük bir zarar verdiğini ifade ederek, "6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum" dedi.