Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti

7 saat önce

Efsanevi aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti, System.String[]

Efsanevi aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.


Spartaküs rolüyle ünlenen ve birçok ünlü yapımda da yer alan Amerikalı aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas'ın kendisi gibi aktör olan oğlu Michael Douglas yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir üzüntüyle kardeşlerim ve ben, babamız Kirk Douglas'ın 103 yaşında bizi terk ettiğini duyurmak istiyoruz. O dünya için bir efsaneydi. Sinemanın altın yıllarında, sinemanın altın çağındaki bir aktördü. Adalete olan bağlılığı ve inandığı değerlere sahip çıkmasıyla hepimizin olmak için arzuladığı bir insandı" dedi.


Douglas, 60 yıllık kariyerinde Spartaküs, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi birçok ünlü yapımda yer almış ve içinde 1 Oscar ödülünün de dahil olduğu sayısız ödüle layık görülmüştü. - WASHINGTON

Michael Douglas, Kirk Douglas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu
Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]