Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu - Son Dakika
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Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu

05.08.2022 18:02
Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu

Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun 'Stajyer' filmi Beylikdüzü'nde gerçek oldu. Staj için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvuran 65 yaşındaki Ayten Baran, Grafik Tasarım Ofisi'nde 5 arkadaşıyla hayalini kurduğu çalışma ortamına girdi. Baran, "Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok. İnsan nefes aldığı sürece hedefine gitmeli" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Çocuklarını büyütmek için üniversiteye gidemeyen 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Ayten Baran en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Grafik Tasarım Bölümünü kazanarak üniversite hayatına adım atan Baran, staj için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Baran, Grafik Tasarım Ofisi'nde çalışmaya başladı.

"ÖĞRENMENİN VE MÜCADELE ETMENİN YAŞI YOK"

Resim sanatıyla da ilgilenen Baran, üniversitede gençlerle arasının iyi olduğunu belirterek, "Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok. İnsan nefes aldığı sürece hedefine gitmeli. 'Yaşlandım bir köşeye geçip oturayım' yok. Koşturmak insana, hastalığını da unutturuyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beni görünce şaşırdı. Benim yaşımda birinin stajyer olarak çalışması hoşuna gitti" diye konuştu.

"AYTEN HANIM AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞIYLA HEPİMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Beylikdüzü'nde her yaştan insana eşit imkanlar sağlandığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ayten Hanım bizi mutlu etti. Azmiyle, çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak onun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu enerji herkese örnek olmalı. Biz de kendisiyle birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Beylikdüzü'nün farklı bir enerjisi var. O enerji stajyerimize de yansımış" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu - Son Dakika
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