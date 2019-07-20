Son Dakika Haberleri: Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı
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Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı

46 dakika önce

Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklandı.

Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı, System.String[]
Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklandı.
Olay Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp Yam'ı midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, Yam'ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Simon Yam, Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:39 Kaynak: DHA
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