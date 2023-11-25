Ünlü aktris Tiffany Haddish, alkollü araç kullanma suçundan tutuklandı

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Birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu Tiffany Haddish, Beverly Hills'te alkollü şekilde araç kullandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, oyuncu direksiyon başında yarı baygın halde buldu. Gözaltına alınan Haddish, işlemlerin ardından tutuklandı.

ARACINDA BULUNDU

TMZ'nin elde ettiği bilgilere göre, Beverly Hills Polis Departmanı yetkilileri cuma sabahı aldıkları bir ihbar üzerinde gittikleri yerde oyuncu Tiffany Haddish'i aracında direksiyon başında baygın halde buldu. Alkollü şekilde araç kullanan şarkıcıyı bir kazaya karışmadan yolun ortasında bulan ekipler, gözaltına aldı. Oyuncu, işlemlerin ardından tutuklandı.

DAHA ÖNCE AKKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN TUTUKLANMIŞTI

Haddish, Perşembe gecesi West Hollywood'daki The Laugh Factory'de kulübün topluluğa yönelik düzenlediği 43. geleneksel ücretsiz Şükran Günü ziyafeti için sahne almıştı. Haddish Ocak 2022 yılında da benzer şekilde alkollü araç kullanmak suçundan tutuklanmış fakat daha sonra serbest bırakılmıştı.