Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW - Son Dakika

Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW

57 dakika önce

Oscar ödüllü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından New York'taki mahkeme salonundan ayrıldı.

Oscar ödüllü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından New York'taki mahkeme salonundan ayrıldı.

Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW

Hollywood, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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