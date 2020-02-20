Son Dakika › Güncel › Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW - Son Dakika
Ünlü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein mahkemeden ayrıldı - NEW
57 dakika önce
Oscar ödüllü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından New York'taki mahkeme salonundan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Oscar ödüllü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, jüri üyelerinin hakkındaki taciz davasıyla ilgili karar vermek için toplandığı duruşmanın ardından New York'taki mahkeme salonundan ayrıldı.
Son Dakika Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı