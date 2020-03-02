Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

41 dakika önce

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Habertürk'te konuk olduğu bir programda Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. "Bütün kadınlardan özür dileyerek, Rus'tan dost başka türlü bir dost olur sadece" diyen Adil Gür'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" dedi.

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşların "Kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM"

Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu
Adil Gür, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 
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