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Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor - Son Dakika

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

31.05.2021 09:34

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin son oy oranlarını duyurdu. Taşdemir, AK Parti'nin şu anda yüzde 40 desteği olduğunu söylerken, İYİ Parti'nin yüzde 10 sınırına zor tutunduğunu belirtti. Taşdemir, seçim barajının düşürülmesi durumunda ise HDP'nin oyunun yüzde 6'ya ineceğini söyledi. Daşdemir, Babacan ve Davutoğlu'nun partililerinin oy oranlarının ise yüzde 1 olduğunu sözlerine ekledi.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Haber 7'den Gamze Türk'e açıklamalarda bulundu. Taşdemir, son dönemde Türk siyasetinde yüksek sesle dile getirilmeye başlanan "seçim barajının düşürülmesi" konusunu değerlendirdi.

Taşdemir, seçim barajının düşürülmesi durumunda İYİ Parti ve HDP'nin oylarının da düşeceğini söyledi. Taşdemir, HDP'nin CHP seçmeninden oy aldığını ve oylarının bu nedenle yükseldiğini söyledi.

"BARAJ İNERSE, HDP'NİN OYU DA YÜZDE 6'YA DÜŞER"

Seçim barajının aşağı çekilmesi durumunda HDP'nin oyunun da yüzde 6'ya düşeceğini söyleyen Taşdemir, "Son birkaç seçimdir HDP'nin yüzde on barajını aşması ve aşarken de destek alması konusu var. AK Parti zayıflasın diye CHP'den destek aldılar. HDP'nin taban oyunun yüzde 6 civarında olduğunu biliyoruz" dedi.

"İYİ PARTİ YÜZDE 10 SINIRINDA TUTUNUYOR"

İYİ Parti'nin merkez siyaseti yapmak istediğini belirten Taşdemir, partinin şu andaki oy oranının da yüzde 10'larda olduğunu söyledi. Taşdemir, İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğunu belirterek, "İYİ Parti'nin yüzde 10 sınırında zor tutunduğunu görüyoruz. Muharrem İnce partisini 24 Haziran seçimleri sonrasında kursaydı İYİ Parti oylarının yüzde 40 ya da 50'sini alabilirdi. Neden çünkü aynı sosyolojiye hitap ediyorlar. Göçmen, seküler, ulusalcı, popülist, gelecek açısından da pek bir şey vaat etmeyen, sert söylemleriyle belli kesime hitap ediyorlar. Önümüzdeki süreçte İYİ Parti'nin oylarında da bir düşüş yaşanacaktır" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 40 BANDINDA"

AK Parti'nin güçlü bir tabanı olduğunu anlatan Taşdemir, iktidar partisinin oyunun da yüzde 40 civarında olduğunu belirtti. Taşdemir, AK Parti'nin yüzde 49'da bir direnci olduğunu kaydederek, "En son yerel seçimlerde Ankara, İstanbul gibi büyük Belediyeleri aldılar ama Belediye Meclisleri Cumhur İttifak'ında kaldı. Türkiye genelindeki sonuçlara da bakıldığı zaman bu bir güvenoyu demekti. Sonuç olarak AK Parti taban olarak bir sorgulama yaşıyor, geçmişte de yaşadı. Ancak vatandaş AK Parti iktidara gelmeli diye oyunu verdi. Orada güçlü bir taban var. AK Parti'nin şu an yüzde 40 oranında bir desteği var. Yüzde 49'da da bir direnci var. Yüzde 49'un üzerine kendisini taşıyamıyor. İttifaklarla bunu sağlaması mümkün. Erdoğan var olduğu sürece bu güçlü taban korunacak" ifadelerini kullandı.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN OYU YÜZDE 1"

Son dönemde kurulan partiler arasında yer alan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oy oranlarına da değinen Taşdemir, Ali Babacan'ın genel başkan olduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oy oranlarının yüzde 1 olduğunu söyledi.

"FAZLA OY KAYMASINI BEKLEMİYORUM"

Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine fazla oy kaymasını beklemediğini aktaran Taşdemir, "AK Parti'ye muhalefet eden Ali Babacan ve Davutoğlu gibi isimlerin toplam oyu yüzde 1 veya 1 buçuk civarında bir yerlerde. Bu oranları hiç geçemediler. Fazla oy kaymasını beklemiyorum. Baraj yüzde 1 ya da 3'e çekilmiş olsa bu Türkiye açısından ve AK Parti açısından daha sağlıklı sonuçlara vesile olabilirdi" dedi.

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Baraj, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor - Son Dakika
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