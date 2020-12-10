Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar - Son Dakika

Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştığı ankette AK Parti yüzde 34 ile zirvede yer alırken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketin sonuçlarını "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı. AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 8 PUAN 27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 34, CHP'nin oy oranı ise 26,7 olarak belirlendi. DAVUTOĞLU VE BABACAN YÜKSELİŞTE MHP'nin yüzde 11.2, İYİ Parti'nin yüzde 1, HDP'nin yüzde 10.5'lik kesimin desteğini aldığı ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti. İşte anketten çıkan sonuç; - AK PARTİ: 34 - CHP: 26.7 - MHP: 11.2 - İYİ Parti: 11 - HDP: 10.5 - GELECEK PARTİSİ: 2.7 - DEVA PARTİSİ: 2.1 - SAADET PARTİSİ: 1.2 - DİĞER: 0.6

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