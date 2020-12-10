Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar - Son Dakika

Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

10.12.2020 10:06

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştığı ankette AK Parti yüzde 34 ile zirvede yer alırken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketin sonuçlarını "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 8 PUAN

27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 34, CHP'nin oy oranı ise 26,7 olarak belirlendi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN YÜKSELİŞTE

MHP'nin yüzde 11.2, İYİ Parti'nin yüzde 1, HDP'nin yüzde 10.5'lik kesimin desteğini aldığı ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin toplamda yüzde 5'e yakın oy alması dikkat çekti.

İşte anketten çıkan sonuç;

- AK PARTİ: 34

- CHP: 26.7

- MHP: 11.2

- İYİ Parti: 11

- HDP: 10.5

- GELECEK PARTİSİ: 2.7

- DEVA PARTİSİ: 2.1

- SAADET PARTİSİ: 1.2

- DİĞER: 0.6

Ünlü anketçi İlginç şeyler oluyor notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Kemal Özkiraz, araştırma, AK Parti, Avrasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ünlü anketçi 'İlginç şeyler oluyor' notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı
Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı         
10:06
Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti         
09:16
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Dicle Üniversitesi'nden Prof. Çelen: Korona aşısı olan kişilerin taşıyıcı olma ihtimali çok düşük Dicle Üniversitesi'nden Prof. Çelen: Korona aşısı olan kişilerin taşıyıcı olma ihtimali çok düşük         
08:29
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei