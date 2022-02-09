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Ünlü anketçiden bomba iddia: Tansu Çiller parti kuruyor - Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia: Tansu Çiller parti kuruyor

09.02.2022 16:42
Ünlü anketçiden bomba iddia: Tansu Çiller parti kuruyor

MAK Araştırma'nın Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Daha önce Çiller cephesi tarafından yalanlanan parti kurma iddialarının doğru olduğunu ifade eden Kulat, "Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar" dedi.

Son dönemlerde yayınladığı seçim anketleriyle adından söz ettiren MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, siyaset arenasını hareketlendirecek bir iddia ortaya attı.

Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştuğunu ve eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Kulat, "Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler" şeklinde konuştu.

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Tansu Çiller, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü anketçiden bomba iddia: Tansu Çiller parti kuruyor - Son Dakika


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