Ünlü anneler buluştu

Davete katılan ünlüler arasında Ezo Sunal, Bade İşçil, Burcu Kara, Tanem Silvar, Beyza Şekerci ve Deniz Barut da vardı. Bade İşçil, oğlu Azur'a sağlıklı gıdalar yedirmeye çalıştığını belirtti. Oyuncu, "Olabildiğince az şeker kullanmaya çalışıyorum. Azur en çok çikolata ve tavuk seviyor. Yakında gıdaklayacak" diyerek herkesi güldürdü. Burcu Kara ise "Un ve şekerden uzak durmaya çalışıyorum, hamur işi yediğim zaman hemen 1-2 kilo alıyorum. Benim favori yiyeceğim ıspanak" dedi.