Ünlü Arkeolog Ve Yazar Nezih Başgelen'den Göbeklitepe Konferansı!

Nezih Başgelen'in, Anadolu'da uygarlığın doğuşunun ezber bozan bulguları, tarihi değiştiren sonuçları ve ülkemizde son 25-30 yıldır büyük bir ivme kazanan Anadolu Neolitik Çağ araştırmalarından Göbeklitepe'ye dair bilgiler içeren, "Anadolu'da Uygarlığın Doğuşu ve Göbeklitepe" isimli konferansı, büyük bir ilgiyle izlendi.

FMV Işık Okulları tarafından 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen ve bugüne kadar iş dünyasından bilim insanına, yazardan siyasetçiye kadar pek çok farklı önemli ismi, dinleyicilerle buluşturan Kültür Konferansları'nda 2018'in son konuğu Nezih Başgelen oldu.

Nezih Başgelen gerçekleştirdiği konferansta, Anadolu'da uygarlığın doğuşunun ezber bozan bulguları, tarihi değiştiren sonuçları ve ülkemizde son 25-30 yıldır büyük bir ivme kazanan Anadolu Neolitik Çağ araştırmalarından Göbeklitepe'ye dair bilgiler verdi.

Nezih Başgelen konferansta "Göbeklitepe, Urfa Balıklıgöl'ün hemen üst tarafında Harran Ovası'na hâkim, Nemrut Dağı'nı gören 850 metrelik tepenin üzerinde bir yerleşim merkezidir. Yaklaşık 12 bin yıl önce Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri yaşanmaktaydı. İnsanoğlu avcı toplayıcı bir yaşam tarzından yerleşik hayata, çiftçi üretici düzene geçmek üzereydi. Binlerce yıl öncesinin avcı toplayıcılarının bu geçiş döneminde sandığımız gibi mütevazı bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduklarını, aksine görkemli bir evre yaşadıklarını Göbeklitepe'deki izler sayesinde görebiliyoruz. Göbeklitepe'de eserlerin nitelik ve nicelikleri gözlemlendiğinde rastlantısal değil, düzenli bir tekrarlama şeklinde saptanabilen büyük boyutluluk ve sayısal yoğunluk arka planda olması gereken çok gelişken sosyal düzeni, organizasyon ve koordinasyon kabiliyetlerinin ipuçlarını bize vermektedir. Göbeklitepe'nin 12 bin yıl öncesinden günümüze ilettiği şaşırtıcı bilgi hazinesi ile geçmişimizin bu evresi için düşünmemizin dahi mümkün olmadığı soruları üretebilmemizi sağladı. Göbeklitepe emsalsizliği ile bilim insanlarının olduğu kadar bulunduğu toprakların insanlarını etkileyen, haklı olarak gururlandıran eşsiz bir değerdir" diye konuştu.

1978 yılında Arkeoloji ve Sanat Dergisi'ni çıkaran Nezih Başgelen, 1982 Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nı kurarak 21 temel dizi üzerinden 800'e yakın başvuru eserinin yayımını gerçekleştirdi. 1986'da Türkiye'nin tarihi doğal ve turistik değerlerine dönük hizmet veren görsel doküman arşivini oluşturan Başgelen, ülkemizin zengin arkeolojik potansiyelini fotoğraflarla belgeledi, saygın bir başvuru kaynağı oluşturdu, Türkiye ile ilgili eski seyahatname, resim, belge, kitap ve haritaları topladı, yabancı ülke müzelerindeki ve arşivlerindeki Türkiye'den giden eserleri belgelemeye çalıştı. Nezih Başgelen aynı zamanda çocuklara yönelik tarihi eserleri ve eski uygarlıkları sevdirmeyi amaçlayan eğitici boyama kitapları projesini başlattı ve eski kentleri ve harabeleri tarihi, doğal çevre değerlerini sevdirmeyi amaçlayan kültür turlarını da organize etti.

5 yıldır süren FMV Kültür Konferanslarına daha önce Nedim Gürsel, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ersin Özince, Özden İnönü Toker, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Onur Öymen, Prof. Dr. Nihat Berker, İpek Çalışlar, Evin İlyasoğlu gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.