Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinden tahmin etmişti - Son Dakika

ABD'de, Trump destekçilerinin Washington'da düzenlediği protesto gösterileri sonrası tansiyon yükselirken, Türkiye'nin önde gelen astrologlarından Hande Kazanova'nın Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021 yılıyla ilgili tahminleri akıllara geldi. ABD'de 6 Ocak tarihine dikkat çeken Kazanova, "O dönem çok ciddi bilgi açığı, çok önemli şeyler duyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve tabii ki ben Ocak ayını suikastlerle ilgili konularda sıkıntı ve problem olarak görüyorum. Bu Biden'e mi olur, Trump'a mı olur onu bilemem ama sonuçta Ocak ayında 20 Ocak civarı, 18 Ocak civarı toplumsal hezeyanların Amerika'da biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Astrolog Hande Kazanova yılbaşı gecesi şöyle konuşmuştu:

"2021 yılında şöyle bir başlık öngörüyorum; çünkü gökyüzünde hem toprak, hem hava elementi hakim olacak. Toprakla hava birbirine girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Yani biraz toplumların kendi güçlerini ön plana çalıştıkları bir süreci ifade ediyor. Özellikle ülkeleri yönetenler ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek, çok net. Çünkü görevi bırakma ve görevden ayrılmayla bağlantılı Uranüs'le Satürn dik açıları. O yüzden artık toplumun ihtiyaçlarını dinlememiz gerekiyor. Bu sene hükümet ve devletlerin işi çok da zor, bu korona hakimiyetinin olduğu zamanlarda. Çünkü kimi diyecek ki 'ben aşı istemiyorum', kimi diyecek ki 'ben aşı istiyorum, sen beni zorlayamazsın' vs. Çok ciddi kutuplaşmaların devrede olacağını göreceğiz. İnsanların kendi haklarını ve daha iyi yaşam mücadelelerinin arttığını görebiliriz.

Astrolog Hande Kazanova

"ÖZELLİKLE 5-6-7-8 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT!"

2021 yılına giriş çok önemli. Ocak ayı çok önemli. Mesela 5-6-7-8 Ocak tarihleri özellikle Amerika'da hala Senato'nun Başkan'ı açıklayacağı tarihler olarak biliniyor. 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde bir kez daha buluşacaklar. Senato'da karar alacaklar ve 6 Ocak'ta bunun açıklamasını yapacaklar. O dönem çok ciddi bilgi açığı, çok önemli şeyler duyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve tabii ki ben Ocak ayını suikastlerle ilgili konularda sıkıntı ve problem olarak görüyorum. Bu Biden'e mi olur, Trump'a mı olur onu bilemem ama sonuçta Ocak ayında 20 Ocak civarı, 18 Ocak civarı toplumsal hezeyanların Amerika'da biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum."