Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinden tahmin etmişti - Son Dakika

Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinden tahmin etmişti

07.01.2021 01:24

ABD'de seçim sonuçlarını kabullenmeyen Trump destekçileri kongre binasını bastı. Ülkede tansiyon yükselirken, astrolog Hande Hande Kazanova yılbaşı gecesi konuk olduğu programda 6 Ocak tarihine dikkat çekmişti. Kazanova, "Toplumsal hezeyanların ABD'de biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum" demişti.

ABD'de, Trump destekçilerinin Washington'da düzenlediği protesto gösterileri sonrası tansiyon yükselirken, Türkiye'nin önde gelen astrologlarından Hande Kazanova'nın Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021 yılıyla ilgili tahminleri akıllara geldi. ABD'de 6 Ocak tarihine dikkat çeken Kazanova, "O dönem çok ciddi bilgi açığı, çok önemli şeyler duyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve tabii ki ben Ocak ayını suikastlerle ilgili konularda sıkıntı ve problem olarak görüyorum. Bu Biden'e mi olur, Trump'a mı olur onu bilemem ama sonuçta Ocak ayında 20 Ocak civarı, 18 Ocak civarı toplumsal hezeyanların Amerika'da biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Astrolog Hande Kazanova yılbaşı gecesi şöyle konuşmuştu:

"2021 yılında şöyle bir başlık öngörüyorum; çünkü gökyüzünde hem toprak, hem hava elementi hakim olacak. Toprakla hava birbirine girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Yani biraz toplumların kendi güçlerini ön plana çalıştıkları bir süreci ifade ediyor. Özellikle ülkeleri yönetenler ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek, çok net. Çünkü görevi bırakma ve görevden ayrılmayla bağlantılı Uranüs'le Satürn dik açıları. O yüzden artık toplumun ihtiyaçlarını dinlememiz gerekiyor. Bu sene hükümet ve devletlerin işi çok da zor, bu korona hakimiyetinin olduğu zamanlarda. Çünkü kimi diyecek ki 'ben aşı istemiyorum', kimi diyecek ki 'ben aşı istiyorum, sen beni zorlayamazsın' vs. Çok ciddi kutuplaşmaların devrede olacağını göreceğiz. İnsanların kendi haklarını ve daha iyi yaşam mücadelelerinin arttığını görebiliriz.

Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinde etmişti
Astrolog Hande Kazanova

"ÖZELLİKLE 5-6-7-8 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT!"

2021 yılına giriş çok önemli. Ocak ayı çok önemli. Mesela 5-6-7-8 Ocak tarihleri özellikle Amerika'da hala Senato'nun Başkan'ı açıklayacağı tarihler olarak biliniyor. 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde bir kez daha buluşacaklar. Senato'da karar alacaklar ve 6 Ocak'ta bunun açıklamasını yapacaklar. O dönem çok ciddi bilgi açığı, çok önemli şeyler duyabiliriz, öğrenebiliriz. Ve tabii ki ben Ocak ayını suikastlerle ilgili konularda sıkıntı ve problem olarak görüyorum. Bu Biden'e mi olur, Trump'a mı olur onu bilemem ama sonuçta Ocak ayında 20 Ocak civarı, 18 Ocak civarı toplumsal hezeyanların Amerika'da biraz ön plana çıkacağı, biraz ortalığın karışacağı bir süreç olacağını tahmin ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu sırasında ortalık karıştı. Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington'da Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger ve Pensilvanya Valisi Tom Wolf, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı.

TRUMP'TAN İTİDAL ÇAĞRISI

Trump olayların çığırından çıkmasının ardından itidal çağrısında bulundu. Trump ayrıca bir video yayınlayarak, göstericilere "Eve dönün" dedi. Olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığı bildiriliyor. ABD medyası yaralıların olduğu bilgisi de paylaştı. İngiliz basını "ABD'de anarşi" başlıkları attı.

Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinden tahmin etmişti

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Son Dakika Güncel Ünlü astrolog Hande Kazanova, ABD'deki kongre baskınını bir hafta öncesinden tahmin etmişti - Son Dakika


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