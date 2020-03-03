Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika Magazin

Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı

6 saat önce

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı, System.String[]

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.


31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

Nuray Sayarı, Beyaz TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 
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YORUMLAR (2)


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