Ünlü atletler eğitime destek için koşacak

İZMİR'de bu yıl pandemi koşullarında düzenlenecek Dokuz Eylül Yarı Maratonu'na ünlü atletler Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV) adına gönüllü olarak katılacak. Geçen yıl aynı yarışta erkekler kategorisinde birinci olan Getaye Fisseha Gelaw, Atletizm Milli Takımı'nın da sporcularından geçen yılın kadınlar ikincisi Meryem Erdoğan ve uluslararası alanda dereceleri olan Mexico City Maratonu kadınlar birincisi Shewarge Alene Amare, İKLEV formasıyla koşacak. Vakıf, ilk kez gönüllü atletleriyle katılacağı yarışta adını duyururken eğitime destek sağlamaya çalışacak. Bağışçıların atletlere verdiği desteklerle İKLEV eğitime katkı sağlamayı hedefliyor.