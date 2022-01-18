Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! - Son Dakika

Bahçeşehir 2. kısımda bulunan bir villada meydana gelen olayda; akşam saatlerinde evine gelen avukat Süleyman Canacankatan, evde birilerinin olduğunu fark etti.

HIRSIZLARLA BURUN BURUNA GELDİ

Evin dışından hırsızlara 'Çıkın dışarıya' diye seslenen Canacankatan, kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca avukat Canacankatan, kapıyı kırıp içeriye girince hırsızlarla burun buruna geldi.

EVİN İÇİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Tabancasını eline alan avukat Canacankatan, hırsızları korkutmak için yere doğru ateş açınca, hırsızlarda karışlık verip villanın camlarından ve balkonundan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayacak olay evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

AİLENİN EVDE OLDUĞUNU BİLE BİLE GİRMİŞLER

Yaşadığı olayı anlatan avukat Süleyman Canacankatan, "Çarşamba günü oğlum beni arayıp evde hırsız var hemen gel deyince arkadaşlarımla beraber hemen geldik o esnada eşim alt kattaki odada spor yapıyor, diğer oğlum da hemen karşıdaki odada. Hırsızlar zaten evde dolaşıp yaşam olduğunu eşimi falan fark etmişler ama vazgeçmemişler en son yatak odasına girmişler. Değerli eşya aramaya başlayınca oğlum sesleri duymuş ve buraya gelmiş hırsız olduklarını fark edince beni aradı. Ben hemen geldim. Ben kapıdan hırsızlara seslendim, 'çıkın dışarıya' diye ateş açtılar. Ben silah sesini duyunca biraz geri çekildik. Korksunlar diye bende ateş açtım yere doğru bu sefer onlarda ateş etmeye devam ettiler. İçeriden kapıyı kilitlemişler biz açamayınca kapıyı kırdık içeriye girdik. Onların hala içeride olduğunu düşünerek odaya girdik. İçerisi darmadağındı biz onları içeride aramaya devam ederken baktık kimse yok banyo da saklandıklarını düşündük. Banyoda seslendik, ses gelmeyince içeriye girdik. Banyonun camına ateş edip kırmışlar ve sonrasında buradan atlayarak kaçmışlar. Dışarıya çıktık hırsızın birini gördük korumam hırsızın peşine düştü araba ile ters yöne girip izlerini kaybettirdiler." dedi.

"ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Çok korktuklarını dile getiren Canacankatan, "Bu korku çok farklı Allah kimsenin başına vermesin tarif edilemeyecek bir duygu evde ailen var bir saniye karşı karşıya gelseler gözü dönmüş insanların ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. Bu konu ile ilgili de sadece savcı bey benim silahıma el koydu ve sonrasında bir işlem yapılmadı bizde anlayamadık. Burası güvenlikli bir site ancak güvenlik önlemlerimizi daha da arttıracağız gerekirse özel güvenlik koyacağız" ifadelerini kullandı.