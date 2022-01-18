Üye Girişi
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! - Son Dakika

Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!

18.01.2022 19:24

Başakşehir'de akşam saatlerinde evine gelen avukat, içeride bulunan hırsızlarla karşı karşıya geldi. Panikleyen avukat tabancasıyla ateş edince, hırsızlar da karşılık vererek evden kaçtı. Hırsızların evin içinde silahla dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bahçeşehir 2. kısımda bulunan bir villada meydana gelen olayda; akşam saatlerinde evine gelen avukat Süleyman Canacankatan, evde birilerinin olduğunu fark etti.

HIRSIZLARLA BURUN BURUNA GELDİ

Evin dışından hırsızlara 'Çıkın dışarıya' diye seslenen Canacankatan, kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca avukat Canacankatan, kapıyı kırıp içeriye girince hırsızlarla burun buruna geldi.

EVİN İÇİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Tabancasını eline alan avukat Canacankatan, hırsızları korkutmak için yere doğru ateş açınca, hırsızlarda karışlık verip villanın camlarından ve balkonundan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayacak olay evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dehşet anları kamerada! Avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı

AİLENİN EVDE OLDUĞUNU BİLE BİLE GİRMİŞLER

Yaşadığı olayı anlatan avukat Süleyman Canacankatan, "Çarşamba günü oğlum beni arayıp evde hırsız var hemen gel deyince arkadaşlarımla beraber hemen geldik o esnada eşim alt kattaki odada spor yapıyor, diğer oğlum da hemen karşıdaki odada. Hırsızlar zaten evde dolaşıp yaşam olduğunu eşimi falan fark etmişler ama vazgeçmemişler en son yatak odasına girmişler. Değerli eşya aramaya başlayınca oğlum sesleri duymuş ve buraya gelmiş hırsız olduklarını fark edince beni aradı. Ben hemen geldim. Ben kapıdan hırsızlara seslendim, 'çıkın dışarıya' diye ateş açtılar. Ben silah sesini duyunca biraz geri çekildik. Korksunlar diye bende ateş açtım yere doğru bu sefer onlarda ateş etmeye devam ettiler. İçeriden kapıyı kilitlemişler biz açamayınca kapıyı kırdık içeriye girdik. Onların hala içeride olduğunu düşünerek odaya girdik. İçerisi darmadağındı biz onları içeride aramaya devam ederken baktık kimse yok banyo da saklandıklarını düşündük. Banyoda seslendik, ses gelmeyince içeriye girdik. Banyonun camına ateş edip kırmışlar ve sonrasında buradan atlayarak kaçmışlar. Dışarıya çıktık hırsızın birini gördük korumam hırsızın peşine düştü araba ile ters yöne girip izlerini kaybettirdiler." dedi.

Dehşet anları kamerada! Avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı

"ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Çok korktuklarını dile getiren Canacankatan, "Bu korku çok farklı Allah kimsenin başına vermesin tarif edilemeyecek bir duygu evde ailen var bir saniye karşı karşıya gelseler gözü dönmüş insanların ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. Bu konu ile ilgili de sadece savcı bey benim silahıma el koydu ve sonrasında bir işlem yapılmadı bizde anlayamadık. Burası güvenlikli bir site ancak güvenlik önlemlerimizi daha da arttıracağız gerekirse özel güvenlik koyacağız" ifadelerini kullandı.

Dehşet anları kamerada! Avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı
Dehşet anları kamerada! Avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı
Dehşet anları kamerada! Avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı
YORUMLAR
500

Bahçeşehir, Çatışma, Silah, Film, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! - Son Dakika


Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi         
00:33
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi         
20:38
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek         
10:19
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
00:33 Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi
00:25 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
00:16 Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metne son şekli verildi
00:08 Bakanlığın metro hattını onaylamama sebebine İBB'den tepki: 311 gün sonra yanıt vermeniz takdire şayan
23:33 Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok
23:11 Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
22:55 Hindistan'da dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı!
22:31 Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 00:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement