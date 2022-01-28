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Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı - Son Dakika

Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı

28.01.2022 17:02

Başakşehir'de ünlü avukat Süleyman Canacankatan, evinde burun buruna geldiği eli silahlı hırsızlarla çatışmaya girmişti. Yaşadığı panik anları anbean kameraya yansıyan Canacankatan'ın, önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Bahçeşehir'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, ünlü avukat Süleyman Canacankatan'in evine eşi Gülden Canacankatan ile 22 yaşındaki oğlunun olduğu sıralarda iki hırsız girdi. Hırsızlar evdekilere aldırış etmeden çekmece ve dolapları karıştırdı. Şüphelileri fark eden oğlu Süleyman Canacankatan'a haber verdi. Canacankatan arkadaşlarıyla birlikte 5 dakika içinde eve geldi.

Evinin salonunda burun buruna geldiği hırsızla silahlı çatışmaya girmişti! Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
Avukat Süleyman Canacankatan.

HIRSIZLARLA BURUN BURUNA GELDİ

Evin dışından hırsızlara ''Çıkın dışarıya'' diye seslenen Canacankatan, kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca avukat Canacankatan, kapıyı kırıp içeriye girince hırsızlarla burun buruna geldi.

Evinin salonunda burun buruna geldiği hırsızla silahlı çatışmaya girmişti! Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı

EVİN İÇİNDEKİ ÇATIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Tabancasını eline alan avukat Canacankatan, hırsızları korkutmak için yere doğru ateş açınca, hırsızlarda karışlık verip villanın camlarından ve balkonundan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayacak olay evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ORTAĞI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olayla gündeme gelen avukat Süleyman Canacankatan'ın öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu önceki gün, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı saldırı sonucu kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bahçeşehir, İstanbul, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı - Son Dakika
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