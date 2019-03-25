Son Dakika Haberleri: Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan'dan İlham Aldı

Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan'dan İlham Aldı

59 dakika önce

Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek aldığı yeni sandalet tasarımına "İmran sandaleti" adını verdi.

Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan'dan İlham Aldı, System.String[]
Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek aldığı yeni sandalet tasarımına "İmran sandaleti" adını verdi.

Louboutin, Peşaver sandaletini örnek alarak yeni bir sandalet tasarladı. Ünlü tasarımcı, "İmran sandaleti" adını verdiği sandaletin fiyatını ise henüz açıklamadı.

Pakistan medyasında da geniş yer bulan tasarımla ilgili medyada "Tasarım adını sürekli sandalet giyen Başbakan İmran Han'dan mı yoksa Louboutin'in arkadaşı tasarımcı İmran Kureyşi'den mi alıyor? " soruları yöneltildi.

Geçmiş yıllarda Peşaver sandaleti, ünlü tasarımcı Sir Paul Smith'in tasarımına da ilham olmuştu.

Smith "Robert sandaleti" adını verdiği sandaleti 595 dolardan satışa sunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Peşaver, Pakistan, Güncel
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