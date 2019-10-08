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Son Dakika Güncel Ünlü baklavacılara FETÖ'den beraat

Ünlü baklavacılara FETÖ'den beraat

53 dakika önce

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Ünlü baklavacılara FETÖ'den beraat, System.String[]

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgüyü üye olma' ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ise beraat etmesini talep etti.

Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme ardından karar arası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Seyidoğlu'nun beraatine oy birliğiyle karar verirken, Mustafa Seyidoğlu yönünden ise oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı Mustafa Seyidoğlu'nun 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu. İki üye hakimin beraat yönündeki oylarıyla Mustafa Seyidoğlu beraat etti.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti
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