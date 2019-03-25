Son Dakika Haberleri: Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına Destek İçin Balık Ziyafeti Verdi

Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına Destek İçin Balık Ziyafeti Verdi

42 dakika önce

Ünlü Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'a destek için iki yüz kadına balık ziyafeti verdi.

Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına Destek İçin Balık Ziyafeti Verdi, System.String[]
Ünlü Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'a destek için iki yüz kadına balık ziyafeti verdi. İlçede yaşayan kadınlar bir yandan balık ekmeklerini yedi, diğer yandan ilçeleri için planlanan projeleri dinledi.

Balıkçı Kenan Balcı'nın Beylikdüzü Yaşam Vadisindeki restoranında, AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Mustafa Necati Işık, ve iki yüz kadına balık ikramında bulundu. İlçedeki kadınlar önce mangalda pişirilen taze palamutları yedi ardından yaşadıkları ilçe için planlanan projeler hakkında bilgi sahibi oldu. Yüzlerce kadına balık ekmek dağıtılması ise havadan görüntülendi. Ardından saz eşliğinde Türküler dinledi. Kenan Balcı, Başkan Adayı Işık için kadınlardan destek istedi. Başkan Adayı ile hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar, Balıkçı Kenan'da balığın lezzetine doyamadı.

"Gümbür gümbür geliyoruz"

Kadınları bir araya getirip balık ziyafeti veren Balıkçı Kenan Balcı, "İki yüz tane kadın misafirimiz oldu. Kavaklı, Yakup'lu ve Beylikdüzü Adnan Kahveci'den gelen kadınlarımızı bir araya getirdik. Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'a destek için kendilerini buraya davet ettim. Çok güzel görülmemiş bir gün yaşandı. Çok mutluyuz ve gümbür gümbür geliyoruz. Ortamı daha da neşelendirmek için devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü, Kenan Balcı, Güncel
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