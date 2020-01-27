Ünlü basketbolcu kobe bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü basketbolcu kobe bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü basketbolcu kobe bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

10 dakika önce

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Liginin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Ünlü basketbolcu kobe bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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