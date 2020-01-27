Son Dakika › Dünya › Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
6 saat önce
Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Liginin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Son Dakika Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi