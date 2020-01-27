Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Liginin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı
The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]