Üye Girişi
Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak - Son Dakika

Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

09.08.2021 13:37
Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak, System.String[]

Kocaeli'de efsane başpehlivan Ahmet Taşcı adına düzenlenecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde ünlü başpehlivanlar 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için bel bağlayacak.

Kocaeli'de efsane başpehlivan Ahmet Taşcı adına düzenlenecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde ünlü başpehlivanlar 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için bel bağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsünü düzenlenecek olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin lansmanı Maide Restaurant'ta gerçekleştirildi. Başpehlivana verilecek 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sergilendiği basın toplantısında Kocaelili güreşçiler iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Karamürsel'in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşler için gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun yanı sıra efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.

Lansman programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Ağustos Pazar günü yapılan olan Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin Kocaeli'nin gururu, Türk milletinin gönlüne taht kurmuş bir başpehlivan olan Ahmet Taşçı adına organize edildiğini ifade etti. Gündoğdu, "Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 70 başpehlivan, 75 baş altı pehlivanı ve bine yakın güreşçimizin el bağlamasını bekliyoruz. 650 bin TL değerinde ise çeşitli ödül bütçesi ayırdık. 14 farklı kategoride yapılacak güreşlerde 4 farklı madalya verilecek. Altın kemerin değeri ise 41 bin TL. Altın kemerimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takılacak" dedi.

Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 1 ton yağ kullanılacağını belirten Gündoğdu, "Alana gelen misafirlerimizden ricamız pandemi kurallarına rivayet etsinler. Yağlı güreşlerimiz canlı yayınlanacak. Er meydanına çıkacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı ise bu yılki organizasyonun kendi adına düzenlenmesinin son derece gurur verici olduğunu kaydetti. Taşçı, "Kocaeli'nin güreş alanında çok büyük bir başarısı var. İsteriz ki nice altın kemerler Kocaeli'ye gelsin. Ata sporunu destekleyen pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyorum. En çok ilgi görülmesi gereken spor olarak görüyorum. Tarihimize sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Başpehlivan Ali Gürbüz ise, "Kocaeli güreşçiyi seven bir şehir. Nice başpehlivanlar çıktı. İnşallah bundan sonra da güreşe ve güreşçiye değer vermeye devam edecektir. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Sekapark'ta çok güzel güreşler yapıp seyircilerimize kıran kırana bir yarış izleteceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de geleneksel hale gelen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılacak organizasyonunda Kırkpınar'da altın kemeri takan Ali Gürbüz'ün de aralarında olduğu 70 başpehlivan ile binin üzerinde sporcu kol bağlayacak. Yağlı Güreş yarışları 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı onuruna düzenleniyor.

(Mustafa Taşören/İHA)

Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak
Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak
Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

Türk Lirası, Kocaeli, Kemer, Altın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor 13:46 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor 13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 11:34 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 11:21 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor

Son Dakika Haberleri
14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu
13:51 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:50 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi
13:47 Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı
13:45 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
13:44 Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor
13:33 Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin
13:31 Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da         
14:17
"Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz         
13:59
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı         
13:47
Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu         
13:44
Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin         
13:33
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı         
11:56
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı         
00:04
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı! Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı!         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 14:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement