Ünlü Besteci Akbar, 'Eksik Beste'ye konuk oldu - Son Dakika
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Ünlü Besteci Akbar, 'Eksik Beste'ye konuk oldu

Ünlü Besteci Akbar, 'Eksik Beste'ye konuk oldu

02.02.2021 16:03

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Eksik Beste" programına konuk olan dünyaca ünlü besteci Anjelika Akbar, besteleme tekniklerini sanatseverlerle paylaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Eksik Beste" programına konuk olan dünyaca ünlü besteci Anjelika Akbar, besteleme tekniklerini sanatseverlerle paylaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Eksik Beste" programının bu ayki konuğu, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar oldu. Çekimleri Pera Palace'da gerçekleştirilen söyleşi, Beyoğlu Kültür Sanat sosyal medya kanalı üzerinden sanatseverlerle buluşturuldu. Renkli görüntülere sahne olan söyleşide beste ve besteleme tekniklerini sanatseverlerle paylaşan Akbar, 16 yaşında Hint Müziği ile ilgilendiğini ve bu sayede mikrotonel kulak alışkanlığı ve atonel müzik algısının oluştuğunu söyledi.

BESTE İNSAN VE SANATLA KALICILIĞA ERİŞEBİLİR

Eserlerini bestelerken bir çocuk şarkısından tutun en komplike bir esere kadar çok geniş ölçekte müzik tarzlarını kullandığını söyleyen Anjelika Akbar "Bir insan ve müzisyen olarak aynı yerde durmuyorum. Sürekli ilerliyorum, var olan bilgilerimi datalıyor ve yeni bir beste yapacağım zaman bu datadan faydalanıyorum. Her eser bir inşa sürecinden geçiyor. Beste tamamlandığında, doğum gerçekleştiğinde artık o eser seyircinin, izleyicinin, sanatseverindir. Çünkü beste insan ve sanatla kalıcılığa erişebilir" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ünlü Besteci Akbar, 'Eksik Beste'ye konuk oldu - Son Dakika


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