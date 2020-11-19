Ünlü besteci Beethoven 250. doğum gününde sempozyumla anılacak - Son Dakika

Ünlü besteci Beethoven 250. doğum gününde sempozyumla anılacak

19.11.2020 16:19
Ünlü besteci Beethoven 250. doğum gününde sempozyumla anılacak, System.String[]

Ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Trakya Üniversitesince düzenlenecek "250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig van Beethoven Sempozyumu" ile anılacak.

Ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Trakya Üniversitesince düzenlenecek "250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig van Beethoven Sempozyumu" ile anılacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, yüzyılları aşan düşünce yapısı ve eserleriyle Beethoven'ın, Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet döneminde de Türkiye'de en çok sevilen, eserleri seslendirilen besteciler arasında yer aldığı belirtildi.

Beethoven'ın, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında yaşadığı döneme verdiği sanatsal tepkilerle, çağlar boyu insanlığı etkileyebilecek güce sahip yapıtlar ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beethoven'ın, resmi kayıtlara göre doğum gününün tam 250. yıl dönümü olan 17 Aralık 2020 Perşembe günü, Trakya Üniversitesi özel bir sempozyum düzenleyecek. Uzman müzikolog Ersin Antep'in bilimsel koordinatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi ve kontrbas sanatçısı Sela Can Dökmeci üstleniyor. Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Genel Yönetmeni Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in başkanlığında düzenlenen sempozyumda, genel sekreter olarak Doç. Musa Eren İşkodralı'nın yöneticiliğinde 'Beethoven Eserleri' başlıklı dinletiler de yer alacak."

Açıklamada, üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak sempozyuma keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın, piyanist Fazıl Say, orkestra şefi Rengim Gökmen, koro şefi Ahter Destan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur, halk müziği uzmanı ve müzik eğitimci Mehmet Ali Özdemir, uzman müzikolog Ersin Antep, etnomüzikolog İbrahim Yavuz Yükselsin'in katılacağı bildirildi.

Trakya Bölgesi, Beethoven, Türkiye, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü besteci Beethoven 250. doğum gününde sempozyumla anılacak - Son Dakika


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