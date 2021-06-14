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Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

14.06.2021 15:00

Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi sanatçı Selçuk Tekay, dün hayatını kaybetti. 68 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı, gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği törende zor anlar yaşayan Tekay'ın oğlu ise gözyaşlarını tutamadı.

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

OĞLU GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' ve 'Yorgunum Dostlarım' adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Selçuk Tekay, Kalp Krizi, Cenaze, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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