Ünlü bestekar kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü bestekar kabri başında anıldı - Son Dakika

Ünlü bestekar kabri başında anıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ünlü Udi Bestekar Necati Çalışkan'ın vefat yıldönümü nedeniyle Muratlı Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Ünlü bestekar kabri başında anıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ünlü Udi Bestekar Necati Çalışkan'ın vefat yıldönümü nedeniyle Muratlı Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Necati Çalışkan'ın mezarı başında toplanan kalabalık, sanatçıyı hasretle andı.


"Bende sevdim arkadaş, beni böyle sev, cümbüş ile şarkılar, işte aşk (1986), kader fırtınası, yine sevdi bak (1997)" isimli çokça dinlenen albümlerin sahibi olan Çalışkan, Muratlı İlçe Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı. İlçenin eski ve tanınmış esnaflarından Niyazi Çalışkan'ın oğlu olan Necati Çalışkan, plakları ile Türkiye'ye ün salmış bir sanatçı olarak biliniyor. Tüm bestelerini Necati Çalışkan Caddesi'ndeki dükkanında yaptığı bilinen Udi Bestekar; çok duygusal, hisli ve içine kapanık bir insan olarak hatırlanıyor. 1970'li yıllarda 'Hayatın Kanunu' adlı plağı ile ülke çapında satış rekoru kıran Necati Çalışkan, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

beni böyle sev, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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