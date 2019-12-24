Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor - Son Dakika

Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor

7 saat önce

Türk Halk Müziği'nin tanınmış sanatçısı bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.

Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor, System.String[]

Türk Halk Müziği'nin tanınmış sanatçısı bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret eden Erbaşı, daha önce Hüyük ilçesine düzenlenen kültür, sanat ve gençlik festivali kapsamında geldiğini belirterek, "Buraya hayran kaldım ve bundan sonraki sanat yaşamımı burada sürdürme kararı aldım. Hüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çiğdem'in sanata ve sanatçıya karşı sevgisi, duyarlılığı, samimiyeti ve tutumu benim buraya yerleşmem için büyük etken oldu." dedi.

Erbaşı, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan ve sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nden kendisinin de bir ev satın aldığını belirterek, "Buraya bir stüdyo kurduk. Çalışmalarımı bundan sonra burada sürdüreceğim. Bundan sonra eserlerimizi Hüyük'te hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de büyük usta Ali Osman Erbaşı'yı ilçesinde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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