Son Dakika Haberleri: Ünlü bilardocu Caudron, İzmir'de: 'Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum'
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Ünlü bilardocu Caudron, İzmir'de: 'Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum'

39 dakika önce

Kariyerinde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Belçikalı ünlü bilardocu Frederic Caudron, adına düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için İzmir'e geldi.

Ünlü bilardocu Caudron, İzmir'de: 'Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum', System.String[]
Kariyerinde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Belçikalı ünlü bilardocu Frederic Caudron, adına düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için İzmir'e geldi. Caudron, " İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum" dedi.
İzmir Bilardo Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün kendi adınına organize ettiği turnuvada boy gösteren Belçikalı sporcu Frederic Caudron, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İzmir'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Caudron, "Kendimi özel hissediyorum. Turnuva çok iyi geçiyor. Burada çok fazla iyi oyuncu var. Onlarla tanışıyor, arkadaş edinme fırsatı buluyorum. Bu turnuvalar çok özel. Atmosferi ve stresi çok farklı. Kendimi adeta evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Bilardonun hem fiziksel hem de zihinsel bir spor dalı olduğunu anlatan Frederic Caudron, "Bu sporu yaparken fiziğinizi ve zihninizi aynı anda kullanıyorsunuz. İkisinin bir arada yapıldığı nadir bir spor. Bilardo yüksek konsantrasyon, bilgi ve beceri istiyor. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Birol Uymaz, Savaş Bulut gibi oyuncularla 30 senedir birlikte oynuyorum. İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum. İzmir'e ikinci gelişim oldu. En son 1994 senesinde, yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim. Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Frederic Caudron'la röportaj
Frederic Caudron'dan detay görüntüler
Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,


İstanbul, Antalya, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:35 Kaynak: DHA
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