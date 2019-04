Ünlü bir restorana et taşıyan kamyon devrildi, tonlarca köfte ve et etrafa saçıldı

Ünlü bir restorana et taşıyan kamyon devrildi, tonlarca köfte ve et etrafa saçıldıYola dökülen tonlarca köfte ve et ile birlikte yol köfte tarlasına döndüYan yatan kamyonda sıkışan sürücü yaralandıBURSA - Bursa 'da ünlü bir restorana et taşıyan kamyon devrildi. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılırken, tonlarca et ve köfte etrafa saçıldı.Edinilen bilgiye göre kaza İznik- Yenişehir kara yolunun birinci virajında meydana geldi. Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un Yenişehir'deki et entegre tesisinden yüklediği tonlarca işlenmiş eti İznik'teki restorana teslim etmek için yola çıkan Ecvet Ertuğrul idaresindeki 16 AAP 099 plakalı kamyonu virajda savrularak yan yattı. Etler ve köfteler etrafa saçıldı. Sürücü ise araçta sıkıştı.Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ayaklarından yaralanan Ecvet Ertuğrul, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kamyondan etrafa saçılan tonlarca et ekiplerce toplandı.