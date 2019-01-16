Ünlü Bir Şovmenin Oğlu Olduğunu Bilmiyorduk"

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşayan Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in 56 yaşındaki oğlu Michael Neumayer'in çevresinde ünlü birinin oğlu olduğunun bilinmediği bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşayan Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in 56 yaşındaki oğlu Michael Neumayer'in çevresinde ünlü birinin oğlu olduğunun bilinmediği bildirildi.



Michael Neumayer'in altı ay önce aldığı lüks villada yaşamaya başladığı öğrenildi.



Kendisine hizmet eden 2 bakıcı ve 1 şoförle villada kalan Neumayer'in komşularıyla hiçbir sorun yaşamadığı ve sakin bir yaşam sürdüğü ifade edildi.



Site Yöneticisi Kadir Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neumayer'in ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldüklerini söyledi.



Komşularının sakin biri olduğunu aktaran Çetin, "Arada bir yurt dışına gidip geliyordu. Pazar günü rahatsızlandı. Ambulans çağrıldı. Hastaneye gitti. Akşam tekrar geri geldi. Sonra vefat haberini aldık. Kendisiyle tanışmıştık ama ünlü bir sanatçının oğlu olduğunu bilmiyorduk. Cana yakın, iyi bir insandı." diye konuştu.



Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan oğlu Michael Neumayer, evinde ölü bulunmuştu.

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