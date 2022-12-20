Zincir marketlerdeki skandallar bitmek bilmiyor: Son kullanma tarihi geçmiş tavuklar hala raflarda - Son Dakika
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Zincir marketlerdeki skandallar bitmek bilmiyor: Son kullanma tarihi geçmiş tavuklar hala raflarda

20.12.2022 23:11

Ünlü bir zincir marketin İstanbul Pendik'teki şubesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marketin şarküteri bölümünde bulunan bütün tavuk paketlerinin son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Tavukların son kullanma tarihinin geçmesine rağmen hala reyonda tutulması tepki çekti.

Türkiye'de zincir marketlerle ilgili son dönemde yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. İstanbul Pendik'te ünlü bir zincir marketin şarküteri bölümündeki bütün tavuk paketlerinin son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Tavukların hala reyonda bulunması tepki çekti.

TAVUKLARIN SON KULLANMA TARİHİ 4 GÜN GEÇMİŞ

Kullanma tarihi 3-4 gün geçen tavuklar sosyal medyada gündem oldu. Videoyla birlikte zincir marketlere yapılan denetimler bir kez daha akıllara geldi. Denetimlere rağmen marketlerde özellikle et gibi insan sağlığını son derece tehlikeye atabilecek ürünlerin son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda durması tepkileri de beraberinde getirdi.

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Son Dakika Güncel Zincir marketlerdeki skandallar bitmek bilmiyor: Son kullanma tarihi geçmiş tavuklar hala raflarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir marketlerdeki skandallar bitmek bilmiyor: Son kullanma tarihi geçmiş tavuklar hala raflarda - Son Dakika
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