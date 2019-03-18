Ünlü Boks Organizatörü Erol Ceylan'ın Kızı Nişanlandı

Türk profesyonel boksunun temsilcisi olarak kabul edilen EC BOXING'in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan'ın kızı Asena Ceylan, Hamburg kentinde yapılan muhteşem bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımını attı.

Türk profesyonel boksunun temsilcisi olarak kabul edilen EC BOXING'in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan'ın kızı Asena Ceylan, Hamburg kentinde yapılan muhteşem bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımını attı.



Almanya'da iki yıl üst üste ülkenin en iyi boks kulübü seçilen EC BOXING yönetiminde görev yapan Asena Ceylan'ın, Ali Bulut ile evliliğe ilk adımı attığı geceye dünyaca ünlü boksör ve iş insanları da katıldı. Türkiye'den gelen iş adamı Mehmet Ünlü, olimpiyat boksörü ve Avrupa şampiyonu Ali Eren Demirezen, geçtiğimiz haftalarda Amerika'da dünya şampiyonluk eleme maçına çıkan Christian Hammer, şampiyon boksör Nikola Milacic ve çok sayıda başarılı ismin katıldığı törende kurdeleyi kesen Türk profesyonel boks antrenörü Bülent Başer, gençlere mutluluklar diledi. - HAMBURG

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