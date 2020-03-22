Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

25 yaşındaki UFC dövüşçüsü Paige Vanzant, evinde karantinadayken bikinili fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine "Yüz maskem bikinime yakışıyor mu?" diye sordu. Geçen hafta da jimnastik yaparken fotoğraf paylaşan Paige'nin bu cüretkar fotoğrafı kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

YAKLAŞIK 2.5 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Yaşadığı sakatlık sonrası birçok kez ringlere geri dönmeyi planlayan ancak sakatlığın yakasını bırakmadığı Paige'nin sosyal medya paylaşımları çok fazla etkileşim alıyor. 25 yaşındaki boksçunun yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.