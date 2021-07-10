Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu

Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de taziye mesajı paylaşmış

Boks dünyası güne acı haberle başladı. Dünyaca ünlü boksör Chris Eubank'ın oğlu hayatını kaybetti.

Sebastian Eubank önümüzdeki günlerde 30. yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

Acı haberi alan baba Chris Eubank yıkıldı. Ünlü boksörün beş çocuğundan üçüncüsü olan Sebastian da boksördü.

"MEYDAN OKUMAYI SEVERDİ"

Baba Eubank oğlu için "Meydan okumayı seven ve bilgeliği kabul eden derin bir düşünür" ifadesini kullandı.

Eubank ailesinin üç oğlundan ikincisi olan Chris Eubank Jr. da profesyonel boksör.

BOĞULARAK ÖLDÜ

29 yaşında beklenmedik bir biçimde hayatını kaybeden Sebastian'ın boğularak öldüğü bildirildi.

YENİ BABA OLMUŞTU

Baba Eubank "Bu sözleri yazacağımı düşünmezdim. Ailem ve ben, acı haberi alınca yıkıldı. 30. doğum gününü kutlayacaktık" diye konuştu.

Salma ile evli olan Sebastian Eubank 1 ay önce baba olmuş ve oğluna Raheem adını vermişti.

MMA'DE DÖVÜŞÜYORDU

18 Temmuz 1991 tarihinde İngiltere'de Brighton'da doğan ve Hove'da büyüyen Sebastian, birkaç yıl önce Dubai'ye yerleşmişti. Ünlü boksör burada MMA'de dövüşüyordu.

Ülkesi İngiltere'de çok sevilen bir isim olan Sebastian Eubank'ın ardından birçok ünlüden başsağlığı mesajları geldi. Eski Liverpool'lu futbolcu Robbie Fowler, " Çok üzücü, Eubank ailesine kayıplarından dolayı baş sağlığı diliyorum" dedi.