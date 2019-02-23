Son Dakika Haberleri: Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya'dan Madalya ile Döndü

Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya'dan Madalya ile Döndü

42 dakika önce

Profesyonel boksör Seyda Keser Almanya'nın Münih şehrinde çıktığı maçda Bosna Hersek'li rakibi Amir solak'ı 2. Raund da nakavt ederek yenmeyi başardı.

Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya'dan Madalya ile Döndü, System.String[]
Profesyonel boksör Seyda Keser Almanya'nın Münih şehrinde çıktığı maçda Bosna Hersek'li rakibi Amir solak'ı 2. Raund da nakavt ederek yenmeyi başardı. Profesyonel boks kariyerine Adana'da başlayan Seyda Keser Almanya'da düzenlenen boks şampiyonasında rakiplerini bir bir devirmeyi başardı. 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanan ünlü boksör olimpiyatlarda Türkiye'ye mutlaka madalya kazandıracağını belirterek "2020 olimpiyatlarına gitmeyi çok istiyorum. Tüm hazırlığım bunun için. 2016 olimpiyat vize maçlarına ayak bileğimdeki sakatlığımdan dolayı katılamadım.Hedefim ve hayalim bir olimpiyat madalyası almak.Aynı zamanda şimdiki antrenörüm iki olimpiyat şampiyonu olan Kübalı Hector Vinent. O da benim kadar olimpiyatlara gitmemi istiyor destekliyor" dedi. Seyda Keser, Almanya'daki bu zaferini iş adamı Kenan Tosun'a ve menejeri Birol Topuz'a armağan ettiğini belirtti. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

Bosna - Hersek, Münih, Almanya, Spor
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